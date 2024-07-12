Тегеран, 13 июля, 2024, 01:17 — ИА Регнум. Новое правительство Ирана будет активно поддерживать инициативы, нацеленные на достижение мира на Украине. Об этом 12 июля заявил избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан.

ИА Регнум Масуд Пезешкиан

«Мы стремимся к миру для народов России и Украины, и моё правительство будет готово активно поддерживать инициативы, направленные на достижение этой цели», — написал Пезешкиан в статье «Моё послание новому миру», опубликованной Tehran Times.