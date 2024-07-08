Москва, 8 июля, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 8 июля провёл телефонный разговор с избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщила пресс-служба Кремля.

Vahid Salemi/AP/TASS Масуд Пезешкиан

«С обеих сторон выражено удовлетворение достигнутым высоким уровнем добрососедских российско-иранских отношений и подтверждена готовность к тесной совместной работе по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в различных областях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры стран также договорились об организации личных контактов до конца этого года. Кроме того российский президент поздравил иранского коллегу с победой на выборах и пожелал успехов государственном на посту.

Как сообщало ИА Регнум, Пезешкиан победил в ходе президентских выборов, второй тур которых прошёл 5 июля. После обработки 100% бюллетеней избирательный штаб на следующий день объявил, что он набрал 53,6% голосов.

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи рекомендовал избранному президенту продолжать курс, который проводил его предшественник на посту Эбрахим Раиси, погибший в авиакатастрофе в мае. Аятолла также призвал Пезешкиана максимально использовать ресурсы страны для её развития и удовлетворения нужд народа.

Путин 6 июля поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента, направив ему телеграмму. Российский лидер отметил, что рассчитывает на наращивание сотрудничества между странами, направленного на благо их народов и на укрепление региональной безопасности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги выборов в Иране, заявил, что в Кремле с большим уважением относятся к выбору иранского народа. Он добавил, что Москва рассчитывает на продолжение партнёрских и союзнических отношений с Тегераном.