Тегеран, 13 июля, 2024, 00:54 — ИА Регнум. Иранские власти будут укреплять отношения с соседними странами и постараются создать вокруг себя сильный регион, где не будет силы, доминирующей над другими. Об этом написал в статье, названной «Мое послание новому миру», недавно избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан.

ИА Регнум Масуд Пезешкиан

Его текст опубликовала 12 июля газета Tehran Times.

«Мы будем выступать за создание «сильного региона», а не такого, где одна страна стремится к гегемонии и доминированию над другими», — отметил Пезешкиан.

Он уточнил, что Иран хотел бы сотрудничать с Турцией, Саудовской Аравией, Оманом, Ираком, Бахрейном, Катаром, Кувейтом, ОАЭ, а также с региональными организациями. Политик призвал страны объединиться и положиться на «силу логики», а не на «логику силы».

Как сообщало ИА Регнум, 6 июля стали известны результаты второго тура выборов в Иране. Победу одержал реформист Масуд Пезешкиан, за которого проголосовали 53,6% граждан, пришедших на участки. Ему уступил консерватор Саид Джалили, который заручился поддержкой 44,3% избирателей.

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеипосоветовал Пезешкиану продолжать курс предыдущего главы республики Эбрахима Раиси, который погиб в мае при крушения вертолёта. 6 июля президент РФ Владимир Путин поздравил Пезешкиана с победой на выборах.

8 июля главы России и Ирана провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили готовность к тесной совместной работе по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.