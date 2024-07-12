Тегеран, 13 июля, 2024, 00:53 — ИА Регнум. Иран глубоко дорожит дружбой с Россией и Китайской Народной Республикой, поддержавшими страну в трудные времена, заявил избранный президент Исламской республики Масуд Пезешкиан.

ИА Регнум Масуд Пезешкиан

«Китай и Россия неизменно поддерживали нас в трудные времена. Мы глубоко ценим эту дружбу», — написал он в статье «Моё послание новому миру», опубликованной Tehran Times 12 июля.

Пезешкиан подчеркнул, что Россия является ценным стратегическим союзником Ирана. Тегеран намерен сохранить приверженность расширению и укреплению сотрудничества двух государств.

Говоря об отношениях с Китаем, избранный президент Ирана напомнил, что Пекин оказал ключевую поддержку в нормализации отношений с Саудовской Аравии, а также продемонстрировал конструктивный подход к разрешению международных проблем.

Как передавало ИА Регнум, Масуд Пезешкиан одержал победу во втором туре президентских выборов 5 июля. После обработки 100% бюллетеней его избирательный штаб сообщил, что за Пезешкиана проголосовали 16,384 миллиона избирателей (53,6%).

8 июля президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с избранным президентом Ирана. В ходе переговоров стороны высоко оценили уровень добрососедских российско-иранских отношений и подтвердили готовность к совместной работе по дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества.

11 июля Владимир Путин сообщил, что делегацию России на церемонии инаугурации Масуда Пезешкиана возглавит спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Как ожидается, инаугурация избранного президента Ирана может состояться в ближайшие полтора месяца.