Тегеран, 6 июля, 2024, 06:36 — ИА Регнум. После обработки 100% бюллетеней избирателей стало известно, что реформист Масуд Пезешкиан одержал победу во втором туре на досрочных выборах президента Ирана. Об этом сообщил официальный представитель избирательного штаба Мохсен Эслами.

Иван Шилов ИА Регнум Иран

Общая явка избирателей составила 49,8%, уточнил он в эфире телеканала IRIB.

За Пезешкиана проголосовали 16,384 млн избирателей (53,6%).

Его соперник по второму туру консерватор Саид Джалили получил 13,538 млн голосов (44,3%).

Масуд Пезешкиан стал девятым избранным президентом Ирана.

Как сообщало ИА Регнум, в первом туре досрочных выборов президента Ирана кандидаты не смогли преодолеть необходимый для победы порог в 50% голосов. Явка избирателей составила 40%.

Внеочередные выборы президента объявили после гибели в авиакатастрофе лидера Ирана Эбрахима Раиси 19 мая. Вертолёт Bell 212, на котором он летел, потерпел крушение. Всего в авиакатастрофе погибли девять человек. Похороны Раиси состоялись 23 мая в Мешхеде.

Вице-президент Мохаммад Мохбер временно исполняет обязанности президента Ирана.