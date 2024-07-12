Вашингтон, 12 июля, 2024, 21:41 — ИА Регнум. Российская армия с помощью оперативно-тактического комплекса «Искандер» успешно уничтожает зенитно-ракетные комплексы Patriot и С-300, которые являются лучшими средствами ПВО на Украине, заявил 11 июля американский журнал Military Watch Magazine.

Министерство обороны России

«Комплексы «Искандер» не являются специализированными средствами подавления ПВО, но кадры [Минобороны России] неоднократно доказывали их эффективное применение для нейтрализации лучших систем ПВО Украины Patriot и С-300», — отметил автор статьи.

Он указал, что возможности точного наведения российских ракет позволяют с их помощью в том числе уничтожать мобильные средства, корректируя курс во время полёта. В статье также говорится, что комплексы Patriot в дефиците, и США давят на Израиль, пытаясь вынудить его передать ЗРК Украине, хотя Тель-Авив «крайне неохотно» поддерживает Киев.

Как передавало ИА Регнум, представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 12 июля сообщил, что российские войска в течение недели уничтожили 10 пусковых установок ВСУ, снабжённых радарами. В том числе они нейтрализовали комплекс Patriot, четыре С-300ПС и два ЗРК HAWK.

7 июля Минобороны РФ опубликовало видео, как бойцы расчёта комплекса «Искандер» уничтожают две боевые машины Patriot и радиолокационную станцию «Жираф». Это вооружение ВСУ находилось на территории Одесской области.