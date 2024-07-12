Берн, 12 июля, 2024, 21:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не шутит, говоря о возможных ударах по аэродромам, на которых будут размещены поставленные Украине американские истребители F-16. Об этом заявил полковник генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Иван Шилов ИА Регнум

«Думаю, что русские настроены очень серьезно, а Владимир Путин не привык к блефу. Он не тот человек, который будет блефовать. Он не прибегает к стратегической двусмысленности, которая является западной концепцией», — сказал Бод.

Он отметил, что Россия всегда была предельно конкретна в том, что будет делать, и всегда выполняла обещания.

По словам полковника, главная проблема с истребителями для ВСУ заключается в аэродромах, где они могли бы взлетать и садиться. Он пояснил, что F-16 более хрупкие, чем советские модели, так как для них нужны подготовленные места, в противном случае могут возникнуть проблемы.

Как передавало ИА Регнум, 11 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что истребители F-16, которые Запад передаст Киеву, будут базироваться на территории Украины.

10 июля стало известно, что США вместе с Нидерландами и Данией направили Украине истребители. Глава Госдепа Энтони Блинкен отметил, что передача самолётов уже началась. По его мнению, эти самолёты смогут летать в небе над контролируемой Киевом территорией уже этим летом.

Президент России Владимир Путин 19 июня назвал возможные поставки ВСУ F-16 и другого вооружения и техники для ударов по территории России грубым нарушением международных обязательств.

Путин 28 марта, комментируя возможные поставки F-16 на Украину, подчеркнул, что это не изменит ход СВО. Он добавил, что российская армия будет нещадно уничтожать эти самолёты, как и всю остальную боевую технику, которую поставляет Запад. Переданные ВСУ истребили будут законной целью, в том числе если они будут взлетать с аэродромов третьих стран, подчеркнул глава государства.