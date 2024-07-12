Курск, 12 июля, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Украинские войска попытались 12 июля нанести удар по крупнейшей АЭС в Курской области, сообщила Lenta.ru.

Concern Rosenergoatom/Globallookpress

По информации журналистов, ВСУ применили дрон-камикадзе и направили его в сторону атомной станции. Его сбили за несколько километров от АЭС. Другой информации, а также данных о пострадавших не сообщается.

Минобороны России 12 июля сообщило, что средства ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа над Курской областью около 13:00. Ведомство не уточнило, куда украинские военные направляли БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ обстреляли Курскую АЭС в ночь на 20 марта. Атомная станция продолжила работать в штатном режиме, её сотрудники после атаки не выявили превышения радиационного фона над естественными фоновыми значениями.

При этом украинская армия регулярно обстреливает объекты Запорожской АЭС. ВСУ совершили очередную массированную атаку на станцию 10 июля. Президент России Владимир Путин 12 июля назвал большой ошибкой игнорирование западными странами ударов украинских сил по ЗАЭС. Он подчеркнул, что безопасность атомного объекта будет обеспечена.