Силы ПВО сбили дрон ВСУ в Курской области
Курск, 12 июля, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны 12 июля сбили над Курской областью украинский беспилотник, пытавшийся атаковать территорию страны, сообщило Министерство обороны.
Киевский режим пытался атаковать объекты на территории России беспилотником самолётного типа. Российское военные пресекли эту атаку в 13:00 мск.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — сообщили в ведомство.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 11 июля врио губернатора Курской области Алексей Смирнов написал в Telegram, что в течение дня в регионе уничтожили и обезвредили 19 БПЛА ВСУ. При этом российские военные применяли средствами радиоэлектронной борьбы и стрелковое оружие.
Дроны атаковали ряд населённых пунктов: город Суджа, посёлок Тёткино, шесть сёл и два хутора. Люди в результате этих атак не пострадали. В Суджанском районе в селе Горналь пострадала крыша дома и технические постройки на территории сахарного завода. В Тёкино повреждения получили два дома.
Утром 9 июля российские силы ПВО сбили в регионе четыре беспилотника ВСУ. Позже Смирнов сообщил, что в результате атаки БПЛА в Судже загорелась подстанция маслодельного комбината.