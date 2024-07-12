Курск, 12 июля, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны 12 июля сбили над Курской областью украинский беспилотник, пытавшийся атаковать территорию страны, сообщило Министерство обороны.

Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Киевский режим пытался атаковать объекты на территории России беспилотником самолётного типа. Российское военные пресекли эту атаку в 13:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — сообщили в ведомство.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 11 июля врио губернатора Курской области Алексей Смирнов написал в Telegram, что в течение дня в регионе уничтожили и обезвредили 19 БПЛА ВСУ. При этом российские военные применяли средствами радиоэлектронной борьбы и стрелковое оружие.

Дроны атаковали ряд населённых пунктов: город Суджа, посёлок Тёткино, шесть сёл и два хутора. Люди в результате этих атак не пострадали. В Суджанском районе в селе Горналь пострадала крыша дома и технические постройки на территории сахарного завода. В Тёкино повреждения получили два дома.

Утром 9 июля российские силы ПВО сбили в регионе четыре беспилотника ВСУ. Позже Смирнов сообщил, что в результате атаки БПЛА в Судже загорелась подстанция маслодельного комбината.