Красногорск, 12 июля, 2024, 16:17 — ИА Регнум. В результате крушения самолёта Sukhoi Superjet 100 в Московской области на земле никто не пострадал. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службы МЧС России.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Жертв среди населения нет», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Борт упал в лесном массиве. На борту воздушного судна находились три члена экипажа.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт «Сухой Суперджет 100» потерпел крушение в Московской области 12 июля. Предварительно, на борту пассажиров не было.

Отмечается, что самолёт упал во время тестового полёта после планового ремонта. Согласно данным ресурса Flightradar, отслеживающего передвижение воздушного транспорта, самолёт долго время кружил в районе Коломны. Затем в оперативные службы поступило сообщение о крушении. По данным СМИ, двое пилотов и штурман погибли.

Разбившийся лайнер принадлежал компании «Газпром-Авиа» и его перегоняли с завода в Луховицах в аэропорт Внуково. Самолёт пропал с радаров в 15:00 мск.

Как рассказал очевидец аварии, самолёт Sukhoi Superjet 100 рухнул в районе деревень Апраксино и Кудрявцево. По его словам, лайнер резко пошел вниз, пролетел над деревней и упал в районе леса. Когда воздушное судно ударилось о землю, в домах задребезжали окна, добавил мужчина. За ударом последовал звук взрыва, после чего в небо поднялся столб чёрного дыма.

Он добавил, что над местом происшествия уже заметили несколько вертолётов.