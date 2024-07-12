Коломна, Московская область, 12 июля, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Потерпевший крушение в Подмосковье самолёт Sukhoi Superjet 100 рухнул в районе деревень Апраксино и Кудрявцево, сообщил 12 июля очевидец аварии.

Соцсети Место крушения самолета

«Я видел, что самолёт резко пошел вниз, пролетел над нашей деревней и упал вот здесь, в районе леса нашего», — процитировали его слова «Известия».

По словам мужчины, когда воздушное судно ударилось о землю, в домах задребезжали окна. За ударом последовал звук взрыва, после чего в небо поднялся столб чёрного дыма.

Он добавил, что над местом происшествия уже заметили несколько вертолётов.

Как сообщало ИА Регнум, информация о падении воздушного судна появилась 12 июля. В оперативные службы поступило сообщение о крушении, предположительно, лайнера SSJ-100 в районе Коломны.

Позднее стало известно, что на борту рухнувшего самолёта могло не быть пассажиров. Там находились лишь три члена экипажа, сообщили в экстренных службах. Отмечается, что самолёт упал во время тестового полета после планового ремонта. По данным СМИ, все двое пилотов и штурман погибли.