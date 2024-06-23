Вена, 23 июня, 2024, 21:05 — ИА Регнум. Атаки беспилотников на Запорожскую АЭС неприемлемы и должны быть прекращены, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, слова которого приводятся на сайте организации.

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«Кто бы ни стоял за этим, это должно прекратиться. Использование дронов против ЗАЭС и его окрестностей становится всё более частым», — отметил он.

По его словам, обстрелы ЗАЭС и Энергодара беспилотниками совершенно неприемлемы и противоречат основам безопасности и принципам, которые были приняты единогласно.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 июня украинские боевики с помощью беспилотников атаковали Энергодар в Запорожской области. Было зафиксировано три «прилёта» БПЛА. Один был посажен возле подстанции «Радуга», два дрона разорвались в жилой застройке. Ранения получила женщина.

Директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что из-за атаки украинских дронов на подстанцию в Энергодаре несколько подразделений Запорожской АЭС были обесточены. Без электроснабжения остались транспортный цех, типография и управление производственно-технологической комплектации, обеспечивающее материально-техническое снабжение АЭС. На станции заявили, что повторная атака на ключевые объекты инфраструктуры Энергодара угрожает жизнеобеспечению города — спутника АЭС.

Днём ранее ВСУ ударили по подстанции «Радуга» в Энергодаре. В результате был повреждён трансформатор. 19 июня украинские дроны уничтожили энергодарскую подстанцию «Луч».

Киевский режим своими атаками на Запорожскую АЭС и Энергодар, город — спутник ЗАЭС, ставит под удар ядерную безопасность Европы, заявила 22 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Осознавая недоговороспособность режима Зеленского, Россия будет принимать все необходимые меры, чтобы лишить Украину возможности наносить такие удары, добавила дипломат.