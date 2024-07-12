Москва, 12 июля, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, на которой обсудили обеспечение безопасности в регионе. Об этом сообщили 12 июля в пресс-службе Кремля.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Ключевым вопросом является обеспечение безопасности региона в целом, людей. Мы это обязательно сделаем, добьёмся этого, сомнений нет никаких», ― подчеркнул глава государства.

Глава региона доложил российскому лидеру о развитии социальной сферы, в частности об открытии филиала «Артека» и создании федерального молодёжного центра «Маяк», запуске работы онкодиспансера, начале строительства областной детской больницы и ремонте университета.

«Сегодня в Запорожской области по Вашему поручению реализован проект — передан на федеральный уровень один из самых хороших пионерских лагерей, который стал филиалом нашего прославленного «Артека». Более тысячи детей сегодня могут проходить там оздоровление и [проводить] свой отдых», ― рассказал Балицкий.

Путин добавил, что при всех сложностях в регионе отмечается восстановительный рост и сельского хозяйства, и промышленности, и строительства.

«Эту тенденцию, безусловно, надо поддержать», ― подчеркнул президент.

В качестве первостепенных задач глава государства назвал те, которые связаны с восстановлением жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и жилого сектора.