Мелитополь, 2 августа, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Запорожская область живёт полноценной жизнью, несмотря на непосредственную близость к линии фронта и постоянные обстрелы и атаки со стороны Украины. Люди никогда прежде не ощущали такой заботы, заявил первый заместитель врио губернатора региона Сергей Толмачёв в опубликованном 2 августа интервью Запорожскому агентству новостей.

Константин Михальчевский/РИА Новости Энергодар

Он отметил, что ВСУ активно атакуют регион, под постоянным огнём находятся северные территории Запорожской области. Перед руководством региона стоит множество задач в этот непростой период. Очень важным является сбор информации о том, как жители оценивают ситуацию и работу властей.

«Честно говоря, такой заботы о людях, которую проявляют Российская Федерация, президент Владимир Путин, никогда раньше здесь при киевском режиме не было. Никто о людях не заботился так, как наша страна сейчас. Жители области регулярно говорят об этом на соцопросах», — подчеркнул Толмачёв.

Так, дети и родители очень довольны организацией летнего отдыха. Многие дети никогда не отдыхали на море, не выезжали из своих городов.

По словам замгубернатора, самые острые вопросы, с которыми обращаются к властям жители Запорожья, связаны с военным положением. Это выплаты, восстановление и выдача документов. Как и в других регионах России, людей волнуют цены, вопросы в сфере ЖКХ. Область готовится к отопительному сезону, есть вопросы с водоснабжением и бурением новых скважин, в разгаре уборочная кампания.

Гуманитарная логистическая система создана практически с нуля, открыт 31 гуманитарный штаб. Люди продолжают получать помощь. Власти помогают и военнослужащим. Бойцы чаще всего просят машины и квадроциклы.

Количество регионов-шефов за год выросло с четырёх до 16. Все они максимально активны. Запорожью помогают с детским отдыхом, капремонтами, строительством, направляют специалистов. Острее всего проблема кадров стоит в здравоохранении и образовании.

«Вы поймите главное: буквально вся страна протянула нам руку помощи в самый трудный момент. Наши шефы иногда от себя отрывают последнее, но помогают нам — Запорожской области, другим новым регионам», — сказал Толмачёв.

Он отметил, что Запорожье — огромный сельскохозяйственный регион — сторицей вернёт всю помощь. Так, в 2022 году область экспортировала 901 тыс. тонн зерна, в ближайших планах — увеличение этой цифры до 2,45 млн тонн. Запорожская АЭС в дальнейшем позволит области стать энергетически избыточным регионом. Огромный потенциал связан с предпринимательством и промышленностью.

Кроме того, Запорожье связывает другие регионы России с Крымом. Регион и сам обладает уникальным туристическим потенциалом. Рекордными темпами идёт строительство и ремонт дорог. Например, десятилетиями не видевшая ремонта трасса Мелитополь — Бердянск превратилась в 120 км качественного асфальта с самой высокой пропускной способностью.

К 2027 году в области планируется отремонтировать 1927 км дорог, то есть вернуть к нормальному состоянию 85% трасс. После того как линия фронта будет отодвинута, регион станет одним из крупных туристических кластеров, заключил заместитель главы региона.

1 августа ИА Регнум писало, что «Движение первых» направило первые наборы первоклассников в новые регионы. Наборы уже получили первоклашки из Луганска. До 1 сентября такие же наборы получат ещё 30 тыс. будущих школьников из Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.