Мелитополь, 26 августа, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Аэропорты Запорожской области планируется восстановить. Сделать это местные власти намерены после прекращения боевых действий. Об этом 26 августа заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Он напомнил, что аэродром есть в Мелитополе. Пока он простреливается ракетами и развивать его нет возможности, однако потом его приведут в порядок.

«Но как только мы сможем его обезопасить, отодвинув противника или выбив у них последние зубы <…> тогда мы сможем развивать в Бердянске аэродром, там есть аэропорт, и мелитопольский», ― уточнил в беседе с РИА Новости Балицкий.

Он подчеркнул, что восстановление и развитие аэродромов обязательно для связи с большой Родиной, а сейчас путь из Запорожской области в Москву занимает слишком много времени. Врио губернатора региона добавил, что эти аэродромы смогут принимать любые типы судов.

Как сообщало ИА Регнум, вице-премьер Марат Хуснуллин во время Московского урбанистического форума 25 августа заявил, что правительство России планирует восстановить аэропорт в Мелитополе Запорожской области. По его словам, как только для этого появится техническая возможность, процесс незамедлительно начнётся.

Хуснуллин упомянул и аэропорт Мариуполя. Вице-премьер заявил, что его восстановление планируется завершить в промежуток 2026–2027 годов. Он подчеркнул, что это не первоочередная задача, потому что до ближайшего аэропорта Таганрога — 150 км, но в планах стоит.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий 23 августа в ходе встречи в Кремле доложил президенту России Владимиру Путину о планах развития региона на ближайшие десять лет. Глава государства эту программу одобрил. В дальнейшем необходимо доработать её и привести к российскому законодательству.