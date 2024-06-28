Москва, 28 июня, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Для обеспечения безопасности Донбасса российские военные — участники СВО делают всё, заявил 28 июня президент Владимир Путин на встрече с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС.

Евгений Пономарев/ТАСС

Глава государства подчеркнул, что для новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — сегодня главное — это решение вопросов безопасности.

«Мы знаем, что наши ребята на линии боевого соприкосновения делают всё», — заявил Путин.

При этом решение социальных и экономических проблем, а также вопросов развития экономики регионов откладывать на потом нельзя. Нужно решать их параллельно с боевыми задачами, отметил он.

Президент обратился к председателю правительства ДНР Евгению Солнцеву. Руководство региона должно приложить максимум усилий, чтобы сделать всё необходимое для решения этих вопросов, отметил глава государства.

Говоря о бойцах СВО — участниках программы «Время героев», президент заявил, что они готовы работать и на фронте, и на гражданке. Это надёжные люди. Он напомнил, что новая образовательная программа для участников спецоперации начала работать 1 марта.

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На церемонии вручения государственных наград в Кремле 12 июня Путин заявил, что героев СВО поддерживает весь народ России.

Президент 11 мая, поздравляя жителей ЛНР с десятилетием образования республики, заявил, что Россия обязательно вернёт мир в Донбасс. Он особо подчеркнул роль российских военных — участников СВО, которые сражаются за освобождение исторических земель России.