Курск, 9 июля, 2024, 15:26 — ИА Регнум. В результате атаки бесплотника украинской армии на подстанцию маслодельного комбината в городе Суджа в Курской области вспыхнул пожар. Об этом 9 июля сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Администрация Курской области

«Сегодня украинский дрон атаковал подстанцию маслодельного комбината в Судже, в результате чего там возник пожар», — написал он.

Смирнов уточнил, что в результате атаки дрона ВСУ среди работников предприятия никто не пострадал, сотрудники противопожарной службы ликвидируют возгорание.

Врио главы области также выложил фотографию с места происшествия, на которой запечатлён густой чёрный дым, поднимающийся с территории предприятия.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Смирнов написал, что средства противовоздушной обороны Вооружённых сил России в ночь на 9 июля сбили четыре беспилотника украинской армии над Курской областью. По его данным, это произошло в Курском и Октябрьском районах.

Вечером 8 июля врио губернатора Курской области написал, что на крыше районной больницы вспыхнул пожар после нескольких атак дронов ВСУ. Смирнов уточнил, что в результате этого нет пострадавших.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в ночь на 9 июля на подстанции и нефтебазе в регионе возникли пожары из-за попытки атак украинских дронов. Он уточнил, что атаку БПЛА удалось нейтрализовать средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).