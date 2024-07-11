Курск, 11 июля, 2024, 22:36 — ИА Регнум. В Курской области в течение суток 11 июля нейтрализовали 19 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в четверг вечером сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 19 украинских дронов», — написал врио главы региона в своём Telegram-канале.

В течение суток были зафиксированы сбросы с украинских БПЛА и атаки дронов-камикадзе в Судже, сёлах Плехово, Средликово, Гуево, Горналь, Алексеевка, Локоть, Николаево-Дарьино, посёлке Тёткино и хуторах Олешня и Красный Пахарь. По информации Смирнова, никто не пострадал.

Повреждения получили крыша домовладения в селе Горналь Суджанского района, технические постройки на территории сахарного завода и два домовладения в Тёткино.

Как передавало ИА Регнум, вечером 11 июля украинские при помощи беспилотников атаковали Борисовский район и Грайворонский городской округ в Белгородской области. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, в районе Берёзовки вражеский БПЛА атаковал движущийся автомобиль, пострадали два человека. Ещё двое мужчин получили ранения при атаке беспилотника на служебный автомобиль на автодороге Байцуры-Грузское. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощью. В результате атаки беспилотника в селе Новостроевка-Вторая на территории частного домовладения начался пожар, уничтоживший легковую машину и надворные постройки. Возгорание ликвидировали.

Как сообщили в Минобороны России, в ночь на 11 июля силы противовоздушной обороны нейтрализовали пять украинских беспилотников над Брянской, Тамбовской, Тульской и Московской областями. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские военные сбили беспилотный летательный аппарат в Ступинском городском округе Московской области. По его словам, БПЛА летел в сторону Москвы. Ранений людей и каких-либо разрушений удалось избежать. На место падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.