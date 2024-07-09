Курск, 9 июля, 2024, 06:19 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 9 июля сбили над территорией Курской области четыре беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

Он уточнил, что российские военные нейтрализовали четыре БПЛА самолётного типа в Курском и Октябрьском районах.

«Напоминаю, приближаться к обломкам… и трогать их нельзя, они могут нанести вред», — написал врио главы региона в своём Telegram-канале.

Также он призвал граждан в случае обнаружения опасных объектов обращаться в экстренные службы.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что в ночь на 9 июля средства ПВО и РЭБ пресекли попытку украинских войск атаковать Волгоградскую область при помощи беспилотных летательных аппаратов. По словам главы региона Андрея Бочарова, в результате падения обломков сбитых беспилотников на подстанции во Фролово и нефтебазе в городе Калач-на-Дону вспыхнули пожары.

До этого российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали над территорией Воронежской области несколько украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. По информации губернатора региона Александра Гусева, по предварительной информации, после отражения воздушной атаки пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.

В Ростовской области силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили массированную атаку БПЛА, уничтожив несколько десятков воздушных целей. Как уточнил глава региона Василий Голубев, из-за ударов дронов в Родионова-Несветайском районе загорелись два трансформатора на электроподстанции. К месту случившегося направились пожарные. В Ростове-на-Дону после падения фрагментов дрона произошло возгорание, которое оперативно потушили.