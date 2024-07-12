Москва, 12 июля, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 12 июля провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщили в пресс-службе Кремля.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Уважаемые коллеги, обсудим сегодня дополнительные меры обеспечения ритмичной работы предприятий оборонно-промышленного комплекса», — сказал российский лидер.

Участие в нем приняли председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и ряд других политиков.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провёл совещание о задачах в области производства порохов, твёрдого ракетного топлива и спецхимии. Он отметил, что эти задачи исключительно актуальные для достижения целей специальной военной операции. Сейчас идёт реконструкция действующих и строительство новых предприятий спецхимии, причём при развитии предприятий спецхимии используют отечественные решения, подчеркнул Медведев.

Путин 25 мая отметил, что большинство предприятий ОПК в срок и качественно выполняют гособоронзаказ, а по ряду позиций работают с опережением. Он подчеркнул, что важно продолжать наращивать ритмичное обеспечение Вооружённых сил современным высокотехнологичным оружием и техникой, это беспилотные авиационные и наземные комплексы, высокоточные средства поражения, средства РЭБ, системы контрбатарейной борьбы, различные виды связи.

В январе 2024 года занимавший тогда пост министра обороны Сергей Шойгу заявил о наращивании возможностей российских группировок в зоне проведения спецоперации благодаря росту производства в стране основных видов вооружений и боеприпасов.