Московская область, 11 июля, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провёл совещание о задачах в области производства порохов, твёрдого ракетного топлива и спецхимии.

РИА Новости / Екатерина Штукина

«Сегодня поговорим о наращивании объемов производства порохов, твёрдого ракетного топлива и взрывчатых веществ. Сегодня поговорим о спецхимии, вернёмся к этой теме, поскольку мы к ней с вами неоднократно обращались», — сказал он на совещании, которое прошло на площадке ФГУП «Федеральный центр двойных технологий «Союз» в подмосковном Дзержинском.

Медведев отметил, что эти задачи исключительно актуальные для достижения целей специальной военной операции. Он подчеркнул, что сейчас идёт реконструкция действующих и строительство новых предприятий спецхимии, причём при развитии предприятий спецхимии используют отечественные решения.

Зампред Совбеза добавил, что планы масштабные, стоит задача помочь запустить производства и вывести их на необходимый проектный уровень.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 25 мая отметил, что большинство предприятий ОПК в срок и качественно выполняют гособоронзаказ, а по ряду позиций работают с опережением. Он подчеркнул, что важно продолжать наращивать ритмичное обеспечение Вооружённых сил современным высокотехнологичным оружием и техникой, это беспилотные авиационные и наземные комплексы, высокоточные средства поражения, средства РЭБ, системы контрбатарейной борьбы, различные виды связи.

В январе 2024 года занимавший тогда пост министра обороны Сергей Шойгу заявил о наращивании возможностей российских группировок в зоне проведения спецоперации благодаря росту производства в стране основных видов вооружений и боеприпасов.