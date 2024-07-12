Москва, 12 июля, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Заместитель гендиректора директора петербургского футбольного клуба «Зенит» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал возможный уход колумбийского нападающего Матео Кассьерры.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Матео Кассьерра

«По Кассьерре — замены ему в составе «Зенита» на данный момент нет», — сказал он в эфире программы «Все на Матч» на телеканале «Матч ТВ».

Аршавин уточнил, что руководство команды сможет рассмотреть возможность ухода футболиста только в случае, если найдёт ему замену.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая Кассьерра забил пять голов в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским клубом «Ахмат». Футболист стал первым в истории РПЛ игроком которому это удалось сделать за одну встречу.

По итогам чемпионата России по футболу сезона 2023/24 годов колумбийца, забившего за это время 21 гол, признали лучшим бомбардиром. Второе и третье место по этому показателю разделили футболист «Краснодара» Джон Кордоба и представитель московского «Динамо» Константин Тюкавин, на счету которых по 15 забитых мячей за сезон.

«Зенит» 25 мая обыграл «Ростов» со счётом 2:1 в матче заключительного, 30-го тура РПЛ сезона 2023/24. Это позволило петербургской команде в шестой раз подряд стать чемпионом России по футболу.