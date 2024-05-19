Грозный, 19 мая, 2024, 22:01 — ИА Регнум. Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенита» Матео Кассьерра стал первым футболистом в истории Российской премьер-лиги (РПЛ), которому удалось забить пять мячей в одном матче. Он установил рекорд 19 мая в выездной игре с грозненским «Ахматом».

Pavel Kashaev/Global Look Press Матео Кассиерра

Встреча закончилась со счётом 5:1. Кассьерра отличился на 4-й, 9-й, 44-й, 47-й и 51-й минутах. В составе «Ахмата» гол забил нападающий Мохамед Конате на 11-й минуте.

Премьер-лига была создана в 2001 году. Кассьерра стал первым игроком, оформивший пента-трик в рамках этого турнира. В ХХ веке в рамках чемпионата России это смогли сделать нападающий «КамАЗа» из Набережных Челнов Виктор Панченко в 1994 году в матче с московским «Торпедо» и нападающий волгоградского «Ротора» Олег Веретенников в 1998 году в матче с ярославским «Шинником».

В истории «Зенита» пять голов за игру забивал Александр Кержаков. Это произошло в 2004 году в матче Кубка России с омским «Иртышом».

Как сообщало ИА Регнум, 5 мая нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил покер, забив четыре гола «Вулверхэмптону» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 5:1.

В октябре 2023 года египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах побил рекорд по забитым голам в еврокубках за английские команды. Он стал автором 43 голов. Нападающий оформил достижение в матче с лондонским «Арсеналом».

В мае 2023 года нидерландский футболист московского «Спартака» Квинси Промес побил рекорд по числу голов, забитых в ходе чемпионатов России среди легионеров. Он забил в ворота соперников 86 голов.