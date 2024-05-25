Санкт-Петербург, 25 мая, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Нападающий «Зенита» Маттео Кассьерра стал лучшим бомбардиром чемпионата России по футболу сезона 2023/24 годов. На его счету 21 гол.

Pavel Kashaev / Global Look Press

Второе-третье место разделили игрок «Краснодара» Джон Кордоба и московский динамовец Константин Тюкавин. Они забили по 15 голов.

В минувшем сезоне лучшим бомбардиром РПЛ также стал представитель «Зенита» — Малком, на счету которого было 23 гола. Также петербуржцы выигрывали это звание в 2004 (Александр Кержаков), 2015 (Халк), 2020 (Сердар Азмун и Артём Дзюба) и 2021 (Артём Дзюба) годах.

Как передавало ИА Регнум, 25 мая «Зенит» на своём поле обыграл «Ростов» и в шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу. Голы в составе петербургской команды в решающем матче забили Мантуан и Артур.

«Динамо» в матче последнего тура упустило шанс впервые в истории стать чемпионом России, уступив в гостях «Краснодару» со счётом 0:1. Единственный гол в матче забил Кордоба.

«Краснодар» впервые в истории занял второе место по итогам чемпионата. «Динамо» осталось на третьей строчке.

13-14 места в РПЛ заняли «Пари Нижний Новгород» и екатеринбургский «Урал». Они проведут дополнительные матчи с командами Первой лиги за право остаться в РПЛ. Напрямую высший дивизион российского чемпионата покинули, заняв 15-16 места в таблице, калининградская «Балтика» и «Сочи».