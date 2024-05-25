Санкт-Петербург, 25 мая, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Петербургский «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу.

Александр Демьянчук/ТАСС

25 мая в матче последнего, 30-го тура РПЛ «Зенит» на своём поле обыграл «Ростов» со счётом 2:1. Голы в составе чемпионов забили Мантуан и Артур.

На решающую игру «Зенит» вышел в следующем составе: Денис Адамов, Вячеслав Караваев, Нино, Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Матео Кассьерра, Иван Сергеев.

В параллельной встрече «Краснодар» на своём стадионе со счётом 1:0 обыграл московское «Динамо» и занял второе место в чемпионате.

Перед началом матчей последнего тура чемпионата на счету «Динамо» было 56 очков, «Зенита» — 54, «Краснодара» — 53. Все три команды сохраняли шансы на победу в турнире. «Динамо» требовалось не проиграть «Краснодару», краснодарцам — выиграть у «Динамо» и рассчитывать, что «Зенит» не обыграет «Ростов». «Зениту» требовалась победа в своём матче и поражение «Динамо».

«Зенит» ранее девять раз становился чемпионом России. Ни «Динамо», ни «Краснодар» этот турнир прежде не выигрывали. Лучшим достижением «Динамо» в российской истории были серебряные медали, завоёванные в 1994 году. Звание чемпиона СССР «Динамо» завоёвывало 11 раз, в последний раз — в 1976 году. В свою очередь «Краснодар» трижды (в 2015, 2019 и 2020 годах) выигрывал бронзовые медали чемпионата России.

За 22 розыгрыша чемпионата России по футболу золотые медали выигрывали шесть команд: московский «Спартак» — в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 и 2017 годах, владикавказская «Алания» — в 1995 году, столичный «Локомотив» — в 2002, 2004 и 2018 годах, московский ЦСКА — в 2003, 2005, 2006, 2013, 2014 и 2016 годах, «Зенит» — в 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024 годах, казанский «Рубин» — в 2008 и 2009 годах.