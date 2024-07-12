Донецк, 12 июля, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего ассистента по безопасности миссии ОБСЕ Вадима Голду. Его обвинили в шпионаже, сообщили 12 июля в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Прокуратура РФ

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил Голде наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — заявили в ведомстве.

По данным следствия, 56-летний мужчина в декабре 2021 года, находясь на территории ДНР, собрал данные об объектах промышленности республики. В результате объектам нанесли ракетные удары, причинившие ущерб на общую сумму более 96,9 млн рублей. Информацию могли использовать против ВС России и гражданских лиц, добавили в суде.

В Генпрокуратуре отметили, что суд также конфисковал 43 бронированных автомобиля марки Toyota модели Land Cruiser 200, которые сотрудники миссии ОБСЕ на Украине использовали против безопасности ДНР и России.

Ранее сотрудники миссии ОБСЕ не единожды были замечены в попытках шпионажа в ЛНР и ДНР. Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года гражданин Великобритании Дэвид Оррэллс попал под уголовное преследование за шпионаж. Являясь сотрудником ОБСЕ, руководителем группы технического мониторинга, он участвовал в передаче украинской стороне данных, которые потом были использованы для обстрелов территории ЛНР.

В ДНР в июле 2022 года в багаже сотрудника ОБСЕ обнаружили снимки городов республики с условным обозначением Вооруженных сил ДНР, образцы используемого ими камуфляжа, набор шевронов воинских подразделений и медали. Предполагалось, что всё это должно было быть вывезено в страны НАТО для изучения, а карты могли использоваться для нанесения ударов по территории ДНР.

В апреле 2022 года глава ДНР Денис Пушилин заявил, что киевский режим использовал данные миссии ОБСЕ для того, чтобы наносить удары по территории республики. Для наведения использовались камеры, которые установили по требованию СММ ОБСЕ в местах, откуда широко освещалась обстановка на линии соприкосновения, отметил Пушилин.

В ноябре 2022 года официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что представители миссии на территории бывшей УССР помогали ВСУ корректировать огонь. Она отметила, что для этого вновь применялись данные с камер видеонаблюдения. Миссия прикрывала фортификационные работы ВСУ, занималась сбором данных чувствительного характера в интересах западных разведок, добавила спикер ведомства.