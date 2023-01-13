Луганск, 13 января, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Гражданин Великобритании Дэвид Оррэллс попал под уголовное преследование за шпионаж. Уголовное дело по этой статье возбуждено министерством госбезопасности Луганской Народной Республики, сообщили 13 января в ведомстве.

Alexander Rekun/Global Look Press Миссия ОБСЕ в ЛНР

Известно, что, являясь сотрудником ОБСЕ, руководителем группы технического мониторинга, он участвовал в передаче украинской стороне данных, которые потом были использованы для обстрелов территории ЛНР.

«Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ОБСЕ по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Шпионаж». В рамках программы партнерства с НАТО данные были переданы украинской стороне, а затем использовались ей для обстрелов территории ЛНР», — уточнил представитель ведомства.

По данным МГБ, Оррэллс с помощью беспилотника по заданию спецслужб страны, входящей в НАТО, собирал сведения о позициях военной техники и местах дислокации подразделений Народной милиции ЛНР и гражданских объектов.

Напомним, сотрудники ОБСЕ и раньше попадались на шпионаже в пользу Украины. Так, в апреле 2022 года стало известно, что данные с камер миссии ОБСЕ использовались Киевом для корректировки обстрелов Донбасса. Были обнаружены технические приспособления, в том числе ноутбуки, которые фиксировали эти сведения. По данному факту в ДНР было возбуждено уголовное дело о шпионаже.