В ЛНР возбудили дело за шпионаж против сотрудника ОБСЕ из Великобритании
Луганск, 13 января, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Гражданин Великобритании Дэвид Оррэллс попал под уголовное преследование за шпионаж. Уголовное дело по этой статье возбуждено министерством госбезопасности Луганской Народной Республики, сообщили 13 января в ведомстве.
Известно, что, являясь сотрудником ОБСЕ, руководителем группы технического мониторинга, он участвовал в передаче украинской стороне данных, которые потом были использованы для обстрелов территории ЛНР.
«Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ОБСЕ по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Шпионаж». В рамках программы партнерства с НАТО данные были переданы украинской стороне, а затем использовались ей для обстрелов территории ЛНР», — уточнил представитель ведомства.
По данным МГБ, Оррэллс с помощью беспилотника по заданию спецслужб страны, входящей в НАТО, собирал сведения о позициях военной техники и местах дислокации подразделений Народной милиции ЛНР и гражданских объектов.
Напомним, сотрудники ОБСЕ и раньше попадались на шпионаже в пользу Украины. Так, в апреле 2022 года стало известно, что данные с камер миссии ОБСЕ использовались Киевом для корректировки обстрелов Донбасса. Были обнаружены технические приспособления, в том числе ноутбуки, которые фиксировали эти сведения. По данному факту в ДНР было возбуждено уголовное дело о шпионаже.