Донецк, 25 апреля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Киевский режим использовал данные Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ для того, чтобы наносить удары по территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 25 апреля заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Цитата из видео опубликованного на странице Дениса Пушилина Вконтакте Обращение главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики

Как отметил глава ДНР, часть видеокамер была установлены по требованию СММ ОБСЕ в местах, откуда широко освещалась обстановка на линии соприкосновения.

«Так вот, данными с этих камер пользовался противник и наносил удары, обстреливал наши территории, ориентируясь на тот массив информации, который поступал с камер СММ ОБСЕ», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России снова опубликовало документы со списком потерь украинских подразделений.