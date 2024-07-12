Вильнюс, 12 июля, 2024, 10:45 — ИА Регнум. Киевский режим «нужно поблагодарить» за желание наносить удары в глубь России, заявил 11 июля глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Volodymyr Tarasov/Global Look Press Габриэлюс Ландсбергис

«Сегодня представители Украины в Вашингтоне просят разрешить им наносить удары вглубь территории России. А мы говорим «нет», не сейчас, вместо этого нам следовало сказать спасибо», — написал министр в соцсети X (бывший Twitter).

Он отметил, что это верный способ остановить «эскалацию» ситуации на Украине со стороны России.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что несколько недель назад Байден напомнил Киеву, что украинские бойцы могут использовать поставляемые вооружения для ударов лишь по целям вдоль границы. Позиция Вашингтона не изменилась, подчеркнул политик.

11 июля глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от президента США Джо Байдена снять запреты на применение оружия по военным объектам на территории России. Недовольство лидера киевского режима объяснялось тем, что ограничения на использование западного оружия якобы снижают эффективность работы ВСУ.

12 июля Байден заявил, что разрешение бить по целям вдоль границы с Россией является краткосрочным. По словам американского лидера, в дальнейшем снятии США ограничений на использование Киевом американского оружия для ударов по России «нет необходимости».

Президент России Владимир Путин в конце мая заявил, что высокоточное оружие большой дальности невозможно использовать без данных космической разведки. Российский лидер уточнил, что выбирать цели для таких ударов и вносить полётное задание могут только специалисты высокого класса на основании полученных разведданных.