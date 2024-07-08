Вашингтон, 8 июля, 2024, 23:20 — ИА Регнум. Ограничения на применение Вооружёнными силами Украины (ВСУ) американского оружия для нанесения ударов вглубь территории России Соединённые Штаты снимать не планируют. Такое заявление сделал 8 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе регулярного брифинга для журналистов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Никаких изменений в нашей позиции. Несколько недель назад президент дал указания Украине. Они могут использовать поставляемые вооружения для ударов по целям вдоль границы. Это остается в силе», — уточнил Кирби.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил глава МИД России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в причастности Вашингтона к атакам ВСУ. Без участия США ракеты, поставленные Украине, не долетели бы до целей на российской территории.

Лавров напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже подробно останавливался на этом, когда говорил о действии ракет ATACMS и других дальнобойных вооружений, которые киевский режим получает от американцев. Российский лидер рекомендовал политикам стран НАТО осознать, что их призывы разрешить ВСУ наносить удары переданным Западом оружием по территории России могут спровоцировать серьёзные последствия.

23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские силы противовоздушной обороны перехватили четыре цели, боевая часть пятой ракеты разорвалась в воздухе, осколки упали на прибрежную территорию. В результате погибли четыре мирных жителя, включая двоих детей, ещё 153 человека пострадали.

Минобороны России заявило, что США ответственны за гибель людей в результате ракетной атаки, так как ракеты ATACMS передаёт Киеву Вашингтон, а американские военные вводят полётные задания на пуск ракет, используя данные спутниковой разведки.