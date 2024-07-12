Шебекино, Белгородская область, 12 июля, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Раненный при атаке ВСУ на город Шебекино (Белгородская область) мальчик находится в крайне тяжёлом состоянии, сообщил 12 июля журналистам помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Один из детей, получивших ранения, находится в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь», — сообщил Кузнецов.

Под наблюдением врачей находятся ещё трое пострадавших, но их состояние у медиков опасения не вызывает, сообщил чиновник.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером накануне, 11 июля, написал в Telegram о пяти раненных в результате атаки украинского беспилотника детях в Шебекино. ВСУ сбросили взрывное устройство с БПЛА во двор многоквартирного дома.

Ранения получили дети, игравшие в момент атаки на детской площадке. Всех пятерых пострадавших госпитализировали, состояние двоих врачи оценили как тяжёлое.

Гладков подчеркнул, что во дворе не было военных объектов, на площадке сидели пятеро мальчиков, одному из которых всего лишь восемь лет.

Глава регионального минздрава Андрей Иконников заявил, что врачи делают всё возможное для спасения детей.