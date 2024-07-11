Шебекино, Белгородская область, 11 июля, 2024, 23:57 — ИА Регнум. Специалисты делают всё возможное, чтобы спасти пятерых детей, пострадавших в результате атаки украинского беспилотника на Шебекино в Белгородской области, сообщил министр здравоохранения по региону Андрей Иконников.

Иван Шилов ИА Регнум Больница

«Пятеро ребят, двое из них в тяжёлом состоянии сейчас находятся в операционных. Сам только что из больницы, невозможно оправдать, когда дрон наводят на беззащитных детей», — написал Иконников в своём Telegram-канале.

По его словам, после операций будут назначены консультации с федеральными центрами. Глава минздрава подчеркнул, что пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Для спасения пострадавших детей привлекли реаниматологов, детских хирургов, травматологов, сосудистых хирургов.

Как передавало ИА Регнум, об атаке БПЛА ВСУ на детей стало известно вечером 11 июля. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в Шебекино вражеский беспилотник сбросил во двор многоквартирного дома было сброшено взрывное устройство. В результате атаки пострадали пятеро детей, находившиеся на площадке.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала эту атаку очередным намеренным терактом киевского режима против детей. Она призвала международное сообщество осудить действия Киева.