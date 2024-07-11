Москва, 11 июля, 2024, 23:37 — ИА Регнум. Атака дрона ВСУ на город Шебекино в Белгородской области является очередным терактом Киева, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кадр из Телеграм-канала «Настоящий Гладков»

О нападении стало известно вечером 11 июля. По данным местного губернатора Вячеслава Гладкова, в результате удара беспилотника по населённому пункта пострадали пятеро детей, из них двое находятся в тяжелом состоянии.

«Очередной теракт киевского режима. В Шебекино целенаправленно по детям, игравшим во дворе, беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство», — отметила Захарова в сообщении в своём Telegram-канале.

Официальный представитель ведомства подчеркнула, что речь идёт о намеренном теракте против детей. Захарова также призвала международное сообщество осудить действия киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня ВСУ совершили атаку с применением дрона на жилой дом в деревне Городище в Рыльском районе Курской области. Из-за действий украинских военных погибли по меньшей мере пять человек, включая двоих детей. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

30 июня беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на город Ясиноватая в ДНР. Это привело к ранению двоих детей.