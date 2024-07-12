Белгород, 12 июля, 2024, 06:17 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек погиб и ещё 30 мирных жителей получили ранения в Белгородской области за день, сообщил 12 июля глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Шебекино под обстрелом ВСУ

«За вчерашний день у нас (в области) 30 мирных жителей ранены, один человек погиб», — сказал губернатор в видеообращении в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что в числе пострадавших есть пятеро детей, которые находились на детской площадке в городе Шебекино в момент удара по этому месту беспилотника ВСУ.

При этом два ребёнка, которые получили ранения, находятся в тяжёлом состоянии. Одного из них направили в реанимацию, а другого в Москву.

Гладков отметил, что власти контактируют с федеральными медицинскими учреждениями по вопросам состояния пострадавших. Он также пообещал, что посетит больницы в области, в которых доставили раненых, чтобы понять, какую помощь может оказать региональное правительство.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удар ВСУ по детской площадке очередным терактом Киева. Она подчеркнула, что украинские военные целились по детям намеренно. Захарова призвала к международному осуждению таких действий киевского режима.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников проинформировал, что для спасения детей, пострадавших при атаке ВСУ на Шебекино, привлекли реаниматологов, детских хирургов, травматологов и сосудистых хирургов.