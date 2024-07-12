Нью-Йорк, США, 12 июля, 2024, 06:11 — ИА Регнум. Киевский режим регулярно нарушает принцип о недопустимости атак на Запорожскую атомную электростанцию, заявил первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский на заседании Генассамблеи ООН, продемонстрировав обломки атаковавшего ЗАЭС украинского беспилотника.

Иван Шилов ИА Регнум Запорожская АЭС

«Один из этих принципов — о недопустимости атак на станцию — Украина регулярно нарушает, в чём имеют возможность убедиться находящиеся на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ. Свидетельств этому достаточно — вот сейчас у меня в руках обломки украинского БПЛА, атаковавшего ЗАЭС 7 апреля этого года», — указал Полянский.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона регулярно направляет в Совет Безопасности ООН и Международного агентства по атомной энергии сведения о положении дел на Запорожской АЭС и информирует об атаках на объект со стороны Вооружённых сил Украины.

Как передавало ИА Регнум, 10 июля украинские войска обстреляли Энергодар — город-спутник Запорожской АЭС, в результате чего произошло нарушение штатного электроснабжения.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси неоднократно подчёркивал, что атаки беспилотных летательных аппаратов на ЗАЭС создают угрозу ядерной безопасности. При этом глава агентства отказывается называть сторону, виновную в обстрелах объектов, поскольку МАГАТЭ якобы не располагает достаточными доказательствами подобных заявлений.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова после террористической атаки БПЛА ВСУ на электроподстанцию «Радуга» в Энергодаре 3 июля подчеркнула, что Москва будет добиваться оценки последствий этого удара в международных организациях. Дипломат подчеркнула, что киевский режим не сможет избежать ответственности за пренебрежение вопросами ядерной безопасности.