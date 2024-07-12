Канберра, 12 июля, 2024, 05:07 — ИА Регнум. Объявление о крупнейшем едином пакете военной помощи Украине сделали власти Австралии. Об этом 12 июля указано в пресс-релизе, опубликованном на сайте главы австралийского минобороны Ричарда Марлза.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Уточняется, что правительство премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе намерено оказать поддержку Украине и объявляет о крупнейшем едином пакете военной помощи Киеву на сумму около 250 миллионов долларов. Отмечается, что в пакет включены ракеты противовоздушной обороны, оружие класса «воздух — земля», оружие, боеприпасы и партия обуви.

Кроме того, Австралия намерена направить персонал для командования НАТО по Украине.

«Это не последний пакет, который мы объявляем. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно», — подчеркнул австралийский министр обороны.

В военном ведомстве Австралии указали, что новое заявление правительства увеличивает общую сумму военной помощи Украине от Австралии до суммы почти 1,1 млрд долларов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американские власти решили выделить Украине новый пакет помощи на $225 млн, в который войдёт батарея противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и снаряды для зенитной системы NASAMS.

В Пентагоне отметили, что с начала правления в США президента Джозефа Байдена Вашингтон представил военную помощь Киеву более чем на $54,4 млрд.

10 июля страны Североатлантического альянса на саммите организации в Вашингтоне приняли декларацию по итогам этой встречи. В документе говорится, что НАТО планирует выделить Украине в течение 2025 года не менее $40 млрд.

Российская сторона неоднократно призывала страны Запада воздержаться от предоставления Украине военной помощи. Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью для российских военных. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поставки оружия Украине только истощают ресурсы стран, участвующих в поддержке Киева.