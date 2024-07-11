Энергодар, Запорожская область, 11 июля, 2024, 20:39 — ИА Регнум. Лесной массив вблизи города Энергодара Запорожской области разгорелся с новой силой из-за обстрелов зажигательными боеприпасами со стороны ВСУ. Об этом 11 июля сообщила администрация городского округа в Telegram-канале.

ГУ МЧС

«После вчерашней атаки ВСУ сегодня вблизи Энергодара с новой силой разгорелся лесной пожар. Огонь подступал вплотную к городу. Все силы были брошены на тушение», — говорится в сообщении.

Как рассказала Запорожскому агентству новостей директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина, на данный момент угрозы для станции нет.

Отмечается, что в ликвидации пожара приняли участие расчёты МЧС. В числе добровольцев с огнём боролся мэр Энергодара Эдуард Сеновоз.

Как передавало ИА Регнум, украинская армия утром 10 июля нанесла по Энергодару, на территории которого находится Запорожская АЭС, массированный артиллерийский удар.

Как уточнил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, целью атаки был водозабор. Киевский режим сделал всё, чтобы в жару жители города остались без воды.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Энергодаре в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ нарушилось штатное электроснабжение. Он отметил, что возможны перебои с мобильной связью и интернетом. Глава региона уточнил, что на резервные источники питания перешли несколько базовых станций.