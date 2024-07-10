Энергодар, Запорожская область, 10 июля, 2024, 10:15 — ИА Регнум. Украинская армия нанесла массированные удары по городу Энергодару в Запорожской области, написал 10 июля председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Известия/Андрей Эрштрем

«Энергодар под огнём боевиков ВСУ. Нацисты наносят по этому городу массированные артиллерийские удары», — сообщил Рогов.

В Энергодаре находится Запорожская атомная станция. Как передавало ИА Регнум, ВСУ 3 июля атаковали БПЛА подстанцию «Радуга», которая относится к ЗАЭС. В результате пострадали девять человек, проводивших работы на объекте.

В МИД России потребовали дать оценку удару ВСУ по объекту ЗАЭС. Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, ответственность за террор полностью ложится на киевский режим и на его западных покровителей.

За неделю до этого украинская армия разрушила ударом пост радиационного контроля станции в селе Великая Знаменка.