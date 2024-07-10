Энергодар, Запорожская область, 10 июля, 2024, 10:30 — ИА Регнум. ВСУ 10 июля нанесли артиллерийский удар по водозабору в городе Энергодаре (Запорожская область), сообщил 10 июля председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

РИА Новости/Виталий Белоусов

«Основная цель массированного удара боевиков ВСУ по Энергодару — это водозабор. Нацисты пытаются лишить жителей этого города в Запорожской области доступа к питьевой воде», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что киевский режим специально выбрал для удара по водозабору момент экстремальной жары в регионе. По прогнозам синоптиков, в Запорожской области 10 июля ожидается +38 °С.

Рогов также сообщил, что в значительной части Энергодара нарушилась подача электроэнергии в результате обстрела. Люди в результате удара, нанесённого ВСУ, не пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ утром 10 июля нанесли массированные удары по Энергодару. Как сообщил Рогов, город, на территории которого находится Запорожская АЭС, обстреляли из артиллерии.