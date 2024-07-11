Херсон, 11 июля, 2024, 20:43 — ИА Регнум. ВСУ подвергли сильному обстрелу жилые кварталы Новой Каховки в Херсонской области, применив миномёты и беспилотники, заявил вечером 11 июля губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Специально бьют по жилым кварталам многоэтажной и индивидуальной застройки. Это циничный акт государственного терроризма киевского режима и военное преступление», — написал он.

Сальдо сообщил, что украинские войска в ходе атаки повредили несколько домов, от обстрелов возникли пожары. Никто не пострадал, сотрудники оперативных служб начали ликвидировать последствия обстрела.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля Сальдо сообщил, что украинская армия обстреляла ряд сёл в Херсонской области, выпустив по ним за сутки 40 артиллерийских снарядов. Также ВСУ наносили удары с помощью ракет и дронов. От обстрелов пострадали четыре мирных жителя.

Вечером 7 июля украинские военные нанесли удар ракетами HIMARS по дому начальника территориального управления Алёшкинского округа в Херсонской области. Он и ещё один пострадавший получили лёгкие ранения. Также ударом повредило дом.