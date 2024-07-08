Херсон, 8 июля, 2024, 11:17 — ИА Регнум. В результате обстрела украинской армией сёл на левом берегу Днепра в Херсонской области за сутки получили ранения четыре мирных жителя. Об этом 8 июля сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Алексей Коновалов/ТАСС

Глава региона уточнил, что ВСУ за сутки выпустили по населённым пунктам на левобережье Днепра 40 артиллерийских снарядов, а также использовали для атак ракеты и беспилотники.

«В Алёшкинском муниципальном округе попаданием химарса (РСЗО HIMARS. — Прим. ред.) ранены два человека, разрушен частный дом», — написал он.

Сальдо отметил, что в селе Васильевка при обстреле ВСУ получил ранения мирный житель и повреждено домостроение, а в Новой Каховке при атаке украинского дрона была ранена 73-летняя местная жительница.

Губернатор области уточнил, что всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь и их жизням ничего не угрожает.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 июля в администрации городского округа Кременной в ЛНР сообщил об обстреле центра города со стороны украинских войск. Уточнялось, что в результате этого пострадали два мирных жителя.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером 7 июля сообщил об обстреле ВСУ трёх населённых пунктов в Шебекинском городском округе. По его информации, в результате действий украинских боевиков никто не пострадал.

Ранее в этот же день мэр Горловки Иван Приходько рассказал о гибели мирного жителя при обстреле со стороны ВСУ. Он уточнил, что ещё 11 человек получили ранения различной степени тяжести.