Алёшки, Херсонская область, 8 июля, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины с помощью ракет HIMARS атаковали дом начальника территориального управления Алёшкинского округа в Херсонской области, пострадали два человека. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

Алексей Коновалов/ТАСС

Он уточнил, что ракетный удар из РСЗО HIМАRS украинские военные нанесли ориентировочно в 22:30 (совпадает с мск) 7 июля, сообщил телеканал РЕН ТВ.

По информации главы Алёшкинского округа Руслана Хоменко, начальник территориального управления получил осколочные ранения и контузию, его состояние стабильное, ранения лёгкие.

Второй пострадавший также получил лёгкие ранения. Медики оценили состояние пострадавших как стабильное, их жизни ничего не угрожает.

Также в результате обстрела повреждения получил дом.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля в результате обстрела украинской армией сёл на левом берегу Днепра в Херсонской области за сутки получили ранения четыре мирных жителя. Губернатор региона Владимир Сальдо уточнил, что ВСУ за сутки выпустили по населённым пунктам на левобережье Днепра 40 артиллерийских снарядов, а также использовали для атак ракеты и беспилотники.

По его словам, в селе Васильевка при обстреле ВСУ получил ранения мирный житель и повреждено домостроение, а в Новой Каховке при атаке украинского дрона была ранена ранения получила 73-летняя местная жительница.

6 июля украинский FPV-дрон атаковал фургон в посёлке Новая Маячка в Херсонской области, ранения получили три человека. Налёту подвергся центральный рынок в посёлке, расположенном в Алёшкинском муниципальном округе. С ранения в больницу доставили женщину и двух мужчин. Состояние двоих пострадавших тяжёлое.