Майкоп, 11 июля, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Задержанный в Майкопе террорист признался, что хотел поджечь Свято-Успенский кафедральный собор. Видео его задержания 11 июля опубликовала ФСБ России.

Кадр из видео

«Хотели поджечь церковь. Если охранник был бы, хотели его зарезать, а я хотел бензином залить», — рассказал он.

На опубликованных кадрах видно, как он на автозаправке набирает бензин в пластиковые бутылки.

Также задержанный сообщил, что действовал по указанию террористической организации «Исламское государство» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Настоятель Свято-Успенского кафедрального собора отец Георгий поблагодарил спецслужбы за предотвращённый теракт.

Как передавало ИА Регнум, 11 июля ФСБ предотвратила теракт в православном храме в Адыгее. В ведомстве рассказали, что террорист готовил нападение, убийство священнослужителей и охранников с дальнейшим поджогом здания. Он провёл разведку местности, составил схему атаки, изготовил самодельные зажигательные устройства.

Кроме того, преступник планировал снять атаку на видео для пропаганды идей терроризма. После теракта он хотел скрыться за рубежом. В ФСБ рассказали, что его деятельность своевременно выявили и пресекли.

23 июня террористы в Дагестане напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. В результате атак погибли 22 человека, в том числе настоятель храма отец Николай (Котельников) и начальник отдела полиции города Дагестанские Огни подполковник Мавлудин Хидирнабиев.

Также стало известно, что среди боевиков были дети руководителя Сергокалинского района Магомеда Омарова. Экс-чиновника задержали, а затем и арестовали до 5 сентября по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. Следственный комитет проинформировал, что подозреваемым в нападениях в Дагестане предъявили обвинение в терроризме.