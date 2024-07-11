Вашингтон, 11 июля, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Поставки Западом оружия в зону конфликта на Украине для его использования против России могут привести к полномасштабной войне. Об этом 11 июля написало американское издание The American Conservative.

По словам автора статьи, Киев не стоит приглашать в НАТО, потому что вступать в войну из-за Украины с Россией, имеющей ядерный арсенал, не в интересах безопасности США или Европы. При этом большую часть американской истории Украиной управляли из Москвы, что никогда никого не беспокоило в Вашингтоне, добавил он.

«Весьма реальная опасность расширения [украинского] конфликта связана с тем, что Запад безрассудно подталкивает марионеточную войну к полномасштабному конфликту с отправкой смертоносного оружия для применения против России и союзного персонала для помощи в использовании этого оружия», — говорится в публикации.

Уточняется, что решимость действующей американской администрации по разжиганию конфликта на Украине, в котором Киеву едва ли удастся победить, нельзя назвать гуманной.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз «сожалеет», что в зоне украинского конфликта гибнут люди, однако продолжит поставлять оружие Киеву. Он признал, что Брюсселю стоит прекратить военную поддержку Украины для быстрого завершения конфликта.

Агентство Reuters 3 июня сообщало, что страны — члены НАТО договорились передать Украине 40 миллиардов евро военной помощи в 2025 году. Соглашение об этом на тот момент планировалось подписать саммите НАТО в Вашингтоне.

Президент России Владимир Путин 14 июня отметил, что производимое в данный момент европейскими странами под давлением США оружие для Киева окажется бесполезным, в том числе и для безопасности континента. Глава государства ранее отмечал, что западные поставки киевскому режиму новых вооружений будут только разжигать украинский конфликт. Российский лидер уточнил, что это оружие никак не изменит, а только усугубит для Киева ситуацию на поле боя.