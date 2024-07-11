Киев, 11 июля, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Киевский режим намерен направить доход от замороженных активов России на нужды ВСУ. Об этом 11 июля заявил министр обороны Украины Рустем Умеров на встрече с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Прибыли от замороженных активов России пойдут на боеприпасы, ПВО и поддержку украинских производителей», — привело его слова издание «Страна. ua».

Отмечается, что Киев будет ежегодно получать около 3 млрд евро. Первый транш в размере 1,5 млрд евро поступит в начале августа.

Как передавало ИА Регнум, в июле лидеры стран «Большой семёрки» достигли соглашения о выделении Украине 50 млрд долларов до конца года за счёт прибыли от замороженных российских активов. Отмечалось, что в качестве инициатора выступили США.

Глава миссии Международного валютного фонда на Украине Гэвин Грей предупредил, что международная валютная система рискует оказаться в опасности из-за решения западных стран использовать доходы от замороженных российских активов для помощи Киеву, и указал на отсутствие достаточной правовой основы для подобных действий.

Как отметил министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем, изъятие российских активов приведёт к непредсказуемым финансовым и юридическим последствиям для стран ЕС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчёркивала, что Москва примет серьёзные ответные меры в случае, если ЕС решится на изъятие российских активов. Также она призвала решать претензии через суд на основе существующих законов и правил.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 27 июня заявил, что при определённых условиях хищение Западом российских госактивов может быть квалифицировано как агрессия.