Брюссель, 21 июня, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Изъятие российских активов в Евросоюзе приведёт к непредсказуемым последствиям, необходимо «распределить риски» по кредиту Украине, заявил 21 июня глава минфина страны Винсент ван Петегем на министерском совещании ЕС в Люксембурге.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Для нашей страны принципиально важны две вещи. Не трогать сами активы, так как смена их владельца может иметь непредсказуемые последствия в финансовой и юридической плоскостях. Второе — распределение рисков — это очень важный вопрос при создании этого инструмента, ключевой момент во всей дискуссии», — сказал он.

Бельгия до конца месяца председательствует в Совете ЕС, именно на её территории расположен депозитарий Euroclear, в котором заблокирована большая часть активов РФ.

Накануне встречи официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что возможный ответ Москвы на изъятие российских активов может касаться собственности и денег западных стран, находящихся в российской юрисдикции. По её словам, Россия обладает значительными объёмами западных средств и имущества.

Как передавало ИА Регнум, страны ЕС и G7 после начала спецоперации на Украине заморозили порядка 50% российских валютных резервов. Более 200 млрд из примерно 300 млрд евро находятся в ЕС. 14 июня высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что все страны G7 будут принимать участие в выделении кредита Украине в размере 50 млрд долларов за счёт доходов от замороженных российских активов. По его словам, Запад предоставит такой заем Киеву уже в 2025 году.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что любые попытки изъятия Западом замороженных активов РФ будут воровством и не останутся безнаказанными.