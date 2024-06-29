Вашингтон, 29 июня, 2024, 05:21 — ИА Регнум. Международная валютная система окажется в опасности из-за решения западных стран использовать доходы с замороженных российских активов для помощи Киеву, заявил журналистам глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Гэвин Грей.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Он пояснил, что для таких действий нет достаточной правовой основы. Грей призвал Запад соблюдать международное законодательство и не подрывать существующую валютную систему.

«Мы призываем вовлечённые страны сделать так, чтобы любые действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы», — сказал представитель МВФ, которого цитирует радио Sputnik.

Так Грей прокомментировал соглашение стран «Большой семёрки» (G7) выделить для помощи Киеву 50 миллиардов долларов от доходов российских активов. Эту инициативу выдвинули США.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила ЕС о том, что Россия примет серьёзные ответные меры, если решится на изъятие российских средств. Она также потребовала решать споры и претензии через суд на основе существующих законов и правил.

21 июня министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем подчеркнул, что изъятие российских активов в ЕС приведёт к непредсказуемым финансовым и юридическим последствиям. Он также призвал распределить риски, если страны G7 всё же решатся пойти на конфискацию.

24 июня помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что объём изъятых доходов от замороженных российских активов может составить 50–60 миллиардов долларов. По его словам, этого количества должно хватить Киеву на продолжение боевых действий до 2025 года.