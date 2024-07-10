Москва, 11 июля, 2024, 01:37 — ИА Регнум. Жителей Москвы спасатели МЧС призвали быть осторожными и внимательными, так как в городе ожидается сильная жара. Соответствующее предупреждение 10 июля опубликовано на сайте МЧС города Москвы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жара в Москве. Голубь у фонтана

Уточняется, что, согласно прогнозам синоптиков Росгидромет, в Москве 11 и 12 июля днём ожидается сильная жара. температура воздуха днём достигнет +30…+31 градуса по Цельсию.

Спасатели призвали жителей Москвы и Московской области быть осторожнее, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

Кроме того, спасатели напомнили о важности соблюдения требований пожарной безопасности и рекомендовали исключить использование открытого огня.

По данным Гидрометцентра России, жаркая погода в Москве сохранится до конца недели, 13 и 14 июля в городе днём ожидается до +30…+32 градусов, ночью температура воздуха составит +17…+20 градусов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о сильной жаре в ряде регионов на юге России. Столбик термометра может подняться до +42 градусов в таких регионах, как Астраханская, Волгоградская и Ростовская области. В Краснодарском крае температура воздуха может достичь +41 градуса. В то же время в Ростовской области и Ставропольском крае ожидается аномальная жара с сильным дождём и ветром.

В Москве 3 июля второй день подряд побит температурный рекорд. По словам Вильфанда, рекордное значение для 3 июля в Москве составляло плюс 32,2 градуса. Днём ранее жара в Москве повторила 134-летний рекорд, достигнув 31,9 градуса.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец уточнил, что, согласно прогнозам синоптиков, июль в Москве будет тёплым и засушливым, а дефицит осадков ожидается до 20–40%.