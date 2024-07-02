Москва, 2 июля, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Жара в Москве повторила 134-летний рекорд, достигнув 31,9 градуса. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Он рассказал, что пик жары пришёлся на вторник, 2 июля. Предыдущий раз такая температура в столице была зафиксирована в 1890 году.

Из-за этого в Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности, а медики рекомендуют пить больше чистой негазированной воды, не находиться долго на улице, а также воздержаться от интенсивных физических нагрузок днём.

Как сообщало ИА Регнум, Вильфанд рассказал, что жара начнёт спадать в выходные. По предварительным расчётам, уже 6 июля температура должна понизиться на 5–7 градусов. Научный руководитель также отметил, что в текущем году июнь может стать одним из самых жарких для планеты за всю историю метеонаблюдений. Он объяснил это последствиями явления Эль-Ниньо, связанного с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана и оказывающего заметное влияние на климат.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец поделился, что, согласно прогнозам синоптиков, июль в Москве будет тёплым и засушливым, а дефицит осадков ожидается до 20–40%. Он уточнил, что в июне в столице температура воздуха трижды превышала аномальную для этого месяца отметку +30 °С, а среднемесячная температура на 2,5 градуса превысила норму.