Москва, 30 июня, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Июль в Москве, согласно прогнозам синоптиков, будет тёплым и засушливым, дефицит осадков ожидается до 20-40%, заявил 30 июня в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

«Средняя месячная температура воздуха превысит норму климата на 2…3 градуса. <…> Норма июля для Москвы составляет: температура ночью +12…+15, днём +23…+26, количество осадков — 84 мм», — написал он.

При этом синоптик заявил, что не ожидается рекордно жаркого месяца, погода даже близко не будет похожа на ту, что была в июле 2010 года, когда воздух прогревался до +38,2°С, а на протяжении всего месяца температура не опускалась ниже +30°С. В ту пору выпало всего около 13% осадков от нормы, добавил он.

Тишковец также сообщил, что в июне в Москве температура воздуха трижды превышала аномальную для этого месяца отметку +30°С, а среднемесячная температура на 2,5 градуса превысила норму. Июль примет «горячую эстафету» июня, неделя начнётся с 30-градусной жары, отметил представитель центра погоды. При этом он не исключает сильных краткосрочных ливней в конце следующей недели.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 30 июня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что первая неделя июля в столице будет очень жаркой, температура воздуха прогреется до +34°С, приближаясь к рекордным показателям. Он назвал опасной такую погоду. По прогнозам, прохладней станет только к концу недели, 6 июля ожидается понижение температуры на пять-семь градусов.

Тишковец 28 июня сообщил, что в начале июля в Москве прогнозируется жара, которая побьёт столетние рекорды. 3 июля ожидается повышение температуры до +33°С, тогда рекорд на эту дату был зафиксирован в 1898 году — +32,6°С. 4 июля может быть ещё жарче — до +34°С, рекорд в этот день был в 1890 году — +31,9°С. Синоптик также спрогнозировал вечером 3 июля ливень с грозой.